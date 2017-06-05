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Путин ответил вопросом на вопрос про компромат на Трампа: "Вы с ума посходили?"

Политика
5 июня, 3:12 UTC+3

В интервью телеканалу NBC президент РФ подчеркнул, что в Россию приезжает много американцев. "Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем?" - спросил он

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал ерундой предположения о том, что власти РФ якобы располагают компроментирующими материалами на президента США Дональда Трампа.

"Просто очередная ерунда", - заявил он в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли. "Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним (Трампом) были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было", - подчеркнул Путин.  "Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался", - добавил он.

Президент РФ отметил, что в Россию приезжает много американцев, в том числе в этот период для участия в Петербургском международном экономическом форуме, и они заинтересованы в совместной работе. "И, слава богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них, и каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России, будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно", - заявил президент.

"Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?" - удивился Путин. 

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