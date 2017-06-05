Володин обсудит в Сербии вопросы многопланового сотрудничества Москвы и Белграда

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 июня посетит с официальным визитом республику Сербию. В ходе запланированных встреч делегация нижней палаты парламента обсудит с руководством этой страны широкий спектр взаимодействия Москвы и Белграда.
"Вопросы многопланового сотрудничества двух стран парламентарии обсудят в ходе встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем, с исполняющим обязанности председателя правительства республики, министром иностранных дел Ивицей Дачичем и председателем Народной скупщины (парламента) республики Маей Гойкович", - сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
В рамках визита депутаты Госдумы проведут со своими сербскими коллегами второе заседание комиссии по сотрудничеству, на котором будут обсуждаться вопросы двусторонних межпарламентских связей и взаимодействия на различных межпарламентских площадках. "В частности, вопросы экономики, туризма, безопасности, культурного сотрудничества", - уточнили в думском управлении.
Кроме этого, Володин встретится с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем и посетит Российский центр науки и культуры в Белграде.
В состав делегации Госдумы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, председатели ряда профильных комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, по энергетике Павел Завальный и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, а также зампредседателя думского комитета по обороне Виктор Заварзин.