Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию вместе со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем по итогам их встречи в Москве.
Как сообщалось ранее, в ходе визита Макея в Москву будут обсуждаться вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников договора Союзного государства на 2016-2017 годы и формирование программы на очередной двухлетний период.
Также, помимо обсуждения двусторонних и гуманитарного сотрудничества, дипломаты обсудили текущую политическую ситуацию и отношения с НАТО.