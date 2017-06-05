Лавров отметил позитивные результаты экономического сотрудничества России с Белоруссией

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главы МИД России Сергей Лавров отметил позитивные результаты развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в котором задействованы все регионы двух стран. Лавров вместе с белорусским коллегой Владимиром Макеем принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией в особняке МИД РФ на Спиридоновке.
"Отрадно, что в экономике у нас наблюдается весьма и весьма позитивные результаты, - подчеркнул он. - Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран-участниц СНГ и четверым партнером, если брать в расчет всех без исключения партнеров нашей страны. Россия традиционно главный торговый партнер Белоруссии".
По мнению российского министра, принципиально важно, что "в усилиях по развитию гуманитарных и экономических связей участвуют практически все без исключения регионы" двух стран.
Как отметил Лавров, отношения между народами России и Белоруссии уходят вглубь веков и знамениты своим неразрывными культурными и духовными связями. "Открывается выставка протоколом об установлении дипломатических отношений, что послужило точкой отсчета, - указал Лавров. - И здесь вы сможете увидеть документы, которые характеризовали дальнейшее поступательное развитие нашего союзничества и стратегического партнерства".
По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, Москву и Минск "связывают братские интеграционные отношения". "Важно, что мы не растеряли потенциал наших стран, а, наоборот, старались его преумножить, - сказал он. - Наше достижение в том, чтоб русские не чувствуют себя чужими в Белоруссии, а белорусы - в России. Наша задача сохранить это".
"Данная выставка помогает и поможет сохранить эти отношения", - уверен министр.