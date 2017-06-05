Макей: возникающие между Москвой и Минском противоречия разрешимы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Все проблемные вопросы, которые возникают в российско-белорусских отношениях, разрешимы. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Белоруссии.

"Безусловно, проблемные вопросы в наших отношениях периодически возникают, однако опыт нашего взаимодействия свидетельствует, что противоречий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует" , - сказал он.

По словам Макея, наличие четкой политической воли создает хорошую основу для дальнейшего взаимодействия МИД России и Белоруссии.

По его словам, "иногда возникают некоторые моменты, которые создают определенные барьеры на пути дальнейшей интеграции". "Но самое главное, что у сотрудников наших дипломатических ведомств есть четкое понимание, что не надо загонять эти проблемы в глубь, - отметил он. - Надо находить пути решения этих проблем".

"Наличие четкой политической воли, направленной на дальнейшее углубление интеграционных процессов, создает хорошую основу для нашего дальнейшего взаимодействия, - убежден Макей. - Мы всегда находим выходы из трудных ситуаций. Не было такого, чтобы какие-то проблемы создавали непреодолимые препятствия на пути развития наших дальнейших интеграционных процессов".

Глава МИД Белоруссии добавил, что "дипломатическая служба Белоруссии и дальше будет привержена таким подходам".