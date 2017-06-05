РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о контактах с НАТО

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Минск договорились обмениваться информацией о контактах с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
"Выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности НАТО на его так называемом восточном фланге, деятельности, которая подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает угрозу безопасности наших государств", - сказал российский министр.
"Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", - указал Лавров.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил о том, что развертывание элементов ПРО в Европе, усиление восточного фланга НАТО являются "факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений".