РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о контактах с НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Минск договорились обмениваться информацией о контактах с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности НАТО на его так называемом восточном фланге, деятельности, которая подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает угрозу безопасности наших государств", - сказал российский министр.

"Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", - указал Лавров.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил о том, что развертывание элементов ПРО в Европе, усиление восточного фланга НАТО являются "факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений".