Володин считает необходимым создать в ПА ОБСЕ комитет по борьбе с терроризмом

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом. Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом Белграде.

"Было бы правильно ПА ОБСЕ создать специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом. И мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею", - сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В этой связи должна более эффективно работать ПА ОБСЕ, решение вопросов противодействия тем вызовам, которые сейчас, мы видим с вами, пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди", - добавил парламентарий.

Ранее спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев предложил ассамблее создать специальный комитет по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.