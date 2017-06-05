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Слуцкий: ситуация вокруг Катара не должна отразиться на борьбе с терроризмом

Политика
5 июня, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам также отметил, что Ближний Восток и зона Персидского залива - настоящая пороховая бочка

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ситуация вокруг Катара не способствует стабилизации в регионе, но ни в коем случае не должна отразиться на процессах борьбы с международным терроризмом.

"Безусловно, ситуация вокруг Катара не способствует стабилизации в регионе. Ближний Восток и зона Персидского залива сегодня настоящая пороховая бочка. Поэтому здесь нельзя допускать малейшей искры. Все требует детального изучения с точки зрения возможных последствий", - заявил он  ТАСС, комментируя решение ряда стран разорвать дипотношения с Дохой.

Ранее  ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

В этой связи Слуцкий отметил, что "разрыв дипотношений это внутреннее дело этих государств, но, как уже было заявлено, необходимо обеспечить мирное разрешение всей ситуации". "Не исключаю, что для этого могут потребоваться усилия международных посредников, целью которых должно стать снятие напряженности, но ни в коем случае не вмешательство в дела отдельных стран. И, естественно, все это не должно отразиться на процессах борьбы с международным терроризмом", - заключил глава комитета.

Две недели назад на сайте Информационного агентства Катара (QNA) был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором эмир, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой антииранской политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Кроме того, на сайте агентства появилось заявление МИД страны о якобы отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.

Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением. Однако разорвавшие дипотношения с Катаром страны, видимо, сочли эти заявления неубедительными.

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