Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Лидеры также условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Затрагивались, кроме того, отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода "Турецкий поток".