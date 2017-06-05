Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Политика
5 июня, 21:08 дата обновления: 5 июня, 21:11 UTC+3

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Лидеры также условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Затрагивались, кроме того, отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода "Турецкий поток". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
4
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
5
СМИ: истребитель сирийских ВВС сбит в 50 км от Дамаска
6
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страны
7
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дня
Темы дня
Загрузка...
Реклама