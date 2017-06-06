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Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования

Политика
6 июня, 6:46 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, июня. /ТАСС

Президент РФ досрочно прекратил полномочия губернатора в феврале в связи с его заявлением и назначил Сергея Жвачкина врио главы региона

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ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

"Предлагается назначить досрочные выборы губернатора Томской области на 10 сентября текущего года", - сказала на заседании облдумы спикер Оксана Козловская. Решение было принято единогласно.

В феврале президент РФ досрочно прекратил полномочия губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион с 2012 года, в связи с его заявлением и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее Жвачкин заявлял, что будет претендовать на пост губернатора.

Как сообщали в ЛДПР, либерал-демократы выдвинут на эту должность депутата Госдумы, председателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко. В региональном отделении КПРФ заявляли о планах выдвинуть областного депутата Наталью Барышникову.

Выдвигать кандидатов могут только политические партии. При этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона.

Как сообщалось ранее, на проведение губернаторских выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей. Последний раз выборы губернатора области проводились в 2003 году.

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