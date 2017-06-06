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СБ РФ: увеличением военных расходов НАТО сдержит не Россию, а развитие своих участников

Политика
6 июня, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Помощник секретаря СБ РФ Александр Венедиктов также отметил, что Москва разделяет оценки НАТО в отношении международного терроризма, представляющего основную угрозу всему мировому сообществу

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. НАТО, увеличив свои военные расходы, будет сдерживать не Россию, а социально- экономическое развитие своих участников. Такое мнение высказал помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью АиФ.ру.

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"Западные государства и без того достаточно потеряли на антироссийских санкциях - по оценкам ООН, до $100 млрд, - отметил он. - Думаю, единственное, что могут сдерживать такие односторонние начинания - так это социально-экономическое развитие самих членов НАТО".

Венедиктов отметил, что Москва разделяет оценки НАТО в отношении международного терроризма, представляющего основную угрозу всему мировому сообществу. "Именно поэтому в России последовательно выступают за объединение усилий в борьбе с этим злом не на блоковой, а на максимально широкой основе, - добавил представитель СБ РФ. - При этом само по себе увеличение военных или иных расходов ни эту, ни любую другую проблему не решит. Тем более абсурдно увязывать этот процесс с мнимой необходимостью отражения угроз, якобы исходящих от России".

Венедиктов подчеркнул, что у НАТО и РФ много общих вызовов и угроз. "Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем наша работа на указанном направлении сводилась лишь к подсчету упущенных возможностей, - заявил он. - От этого, в конечном итоге, выиграют только террористы и силы, стоящие за ними. Настало время переходить от конфронтационной риторики к планомерному учету озабоченностей друг друга в сфере безопасности".

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