Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядку

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Западные страны не способны призвать к порядку находящихся у власти в Киеве радикалов, блокирующих выполнение минских договоренностей.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.
"Особенно наглядно губительность игры "с нулевой суммой" продемонстрировал поддержанный Вашингтоном и Брюсселем вооруженный государственный переворот на Украине, совершенный ультрарадикальными силами, которые и по сей день правят балом в этой стране и блокируют любые усилия по выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, - сказал он. - Их западные покровители бессильны и не могут призвать радикалов к порядку".
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.