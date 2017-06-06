Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядку

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Западные страны не способны призвать к порядку находящихся у власти в Киеве радикалов, блокирующих выполнение минских договоренностей.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

"Особенно наглядно губительность игры "с нулевой суммой" продемонстрировал поддержанный Вашингтоном и Брюсселем вооруженный государственный переворот на Украине, совершенный ультрарадикальными силами, которые и по сей день правят балом в этой стране и блокируют любые усилия по выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, - сказал он. - Их западные покровители бессильны и не могут призвать радикалов к порядку".

Минские договоренности

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.