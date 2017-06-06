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Лавров: в РФ рассчитывают, что США прекратят антироссийскую "свистопляску"

Политика
6 июня, 16:46 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 6, июня. /ТАСС

По словам главы МИД России, "в США в попытке переиграть итоги выборов раскручивают антироссийскую вакханалию без единого факта"

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Москва надеется, что США прекратят обвинять РФ во вмешательстве в американские выборы и пересмотрят свои подходы в отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

По его словам, "в США в попытке переиграть итоги выборов раскручивают антироссийскую вакханалию без единого факта". "Все это создает искусственную, сюрреалистическую повестку в медийном пространстве, отвлекая от насущных для всех задач - задач выработки общих подходов к реальным, а не вымышленным угрозам, - подчеркнул министр. - Уверен, что в конце концов эта свистопляска выдохнется, и лидеры Запада осознают коренные интересы своих народов и вернутся к нормальным отношениям с РФ".

"Тем временем мы продолжим решать задачи развития нашей страны и углублять плодотворное сотрудничество с теми зарубежными партнерами, которые готовы работать с нами равноправно и прагматично, без скрытой повестки дня, без оглядки на колебания политической конъюнктуры. А таких в мире подавляющее большинство, и очередным свидетельством этого стал Петербургский международный экономический форум, в котором приняли участие 8 тыс. гостей из 60 стран", - заметил Лавров.

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