Минюст: решение ЕСПЧ по делу Алексея Пичугина лишь дает ему право на пересмотр приговора

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Решение Страсбургского суда по жалобе осужденного к пожизненному лишению свободы бывшего начальника службы безопасности ОАО "НК "ЮКОС" Алексея Пичугина не означает отмены приговора, но дает ему возможность обжаловать приговор. Об этом заявили в Министерстве юстиции России.

Ранее во вторник Европейский суд вынес постановление по второй жалобе Алексея Пичугина, в котором суд признал нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ходе уголовного судопроизводства в отношении заявителя.

"При этом Европейский Суд пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между установленными нарушениями и требованием заявителя о присуждении ему компенсации материального ущерба в размере €100 за каждый день лишения свободы после вынесения приговора Московским городским судом от 6 августа 2007 года и до его освобождения (то есть более €350 тыс. - прим. ТАСС), в связи с чем в удовлетворении требования отказано в полном объеме", - отметили в Минюсте России.

Заявитель также просил компенсировать моральный вред в размере €13 тыс. и возместить судебные расходы и издержки на 1,458 млн рублей. Но "Европейский Суд, руководствуясь принципами разумности и обоснованности требований, а также оценив предоставленные в его распоряжение документы, существенно снизил запрошенные заявителем суммы компенсации и присудил €7,8 в качестве компенсации морального вреда и €7,47 в качестве возмещения судебных расходов и издержек", - отметили в ведомстве.

Там пояснили, что решение ЕСПЧ "не влечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора по второму уголовному делу в отношении заявителя, а может служить основанием для обращения заявителя или его представителей в Верховный Суд РФ с соответствующим ходатайством в рамках процедуры, предусмотренной главой 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ (пересмотр дела ввиду новых обстоятельств, к которым относится и решение ЕСПЧ - прим. ТАСС)".

Отмечается, что "вынесение Европейским Судом постановлений с аналогичными выводами является обычной практикой, характерной для практически всех стран-участниц Совета Европы". В Минюсте России не заявили о намерении обжаловать решение ЕСПЧ.

Предыстория

6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, а также московского предпринимателя Валентины Корнеевой, и два неудавшихся покушения на предпринимателя Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд оставил приговор в силе.

В 2005 году Пичугин был приговорен к 20 годам за организацию убийства супружеской четы тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также покушения на управляющего компании "Роспром" Виктора Колесова и главу Управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину.