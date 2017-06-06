Лавров: внешняя политика РФ всегда будет иметь многовекторный характер

Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросыСпорт 6 июня, 18:39
Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистовСпорт 6 июня, 18:19
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактомМеждународная панорама 6 июня, 18:15
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской БогоматериПроисшествия 6 июня, 17:48
Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в средуСпорт 6 июня, 17:48
Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в маеОбщество 6 июня, 17:37
СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервомСпорт 6 июня, 17:35
Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцевСпорт 6 июня, 17:27
Теффт: США продолжат военное сотрудничество с КатаромМеждународная панорама 6 июня, 17:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Внешнеполитический курс России не замыкается только на Западе или Востоке, а имеет много векторов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.
"Наши предшественники оставили нам в наследство огромную страну, которая занимает львиную долю Евразии, и в этом термине сочетаются европейское и азиатское начало нашей политики, так что у нас нет сомнений в необходимости работать, как у нас сформулировано в концепции внешней политики, многовектороно, - сказал он. - Поэтому нам нельзя замыкаться ни налево, ни направо". "Мы должны быть активными везде, должны защищать нашу безопасность, наши границы, но держать эти границы открытыми для сотрудничества со всеми, кто к этому готов на основе взаимоуважения и взаимных интересов", - добавил глава МИД.
Министр подчеркнул, что, несмотря на большое количество заявлений о том, что Россия в условиях трудных отношений с Евросоюзом решила развернуться на восток, "мы не имеем права от кого-то отворачиваться, потому что потеряем свой интерес и сделаем хуже".
"То, что ЕС искусственно ограничивает экономически и политически наше сотрудничество, это факт, который мы не можем не учитывать, - отметил дипломат. - Но эти болезненные для Европы времена пройдут, и как только они излечатся от этой санкционной болезни, мы будем готовы восстанавливать связи ровно в том объеме, на который готовы наши партнеры".
По словам главы внешнеполитического ведомства, "Азиатско-Тихоокеанский регион независимо ни от каких санкций является стратегической целью, и мы уже многие годы являемся членами соответствующих структур, которые в этом регионе работают, например, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и механизм Восточноазиатских саммитов". На северном направлении министр отметил Арктику, где "разворачиваются очень интересные практические проекты, связанные с более эффективными и высокотехнологичными методами добычи углеводородов, а также с необходимостью принятия жестких мер по защите окружающей среды".
"Что касается юга, то инициатива наших китайский коллег "Один пояс - один путь" предполагает очень активную работу по подготовке маршрутов и транспортных, и энергетических по южному периметру нашей страны", - заметил дипломат. - Существует много форматов, в которых мы много и активно работаем, это наша страна и она имеет колоссальные геоэкономические преимущества, их надо задействовать по полной программе".