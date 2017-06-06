Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: внешняя политика РФ всегда будет иметь многовекторный характер

Политика
6 июня, 17:31 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не имеет права от кого-то отворачиваться", потому что потеряет свой интерес

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Внешнеполитический курс России не замыкается только на Западе или Востоке, а имеет много векторов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

"Наши предшественники оставили нам в наследство огромную страну, которая занимает львиную долю Евразии, и в этом термине сочетаются европейское и азиатское начало нашей политики, так что у нас нет сомнений в необходимости работать, как у нас сформулировано в концепции внешней политики, многовектороно, - сказал он. - Поэтому нам нельзя замыкаться ни налево, ни направо". "Мы должны быть активными везде, должны защищать нашу безопасность, наши границы, но держать эти границы открытыми для сотрудничества со всеми, кто к этому готов на основе взаимоуважения и взаимных интересов", - добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что, несмотря на большое количество заявлений о том, что Россия в условиях трудных отношений с Евросоюзом решила развернуться на восток, "мы не имеем права от кого-то отворачиваться, потому что потеряем свой интерес и сделаем хуже".

"То, что ЕС искусственно ограничивает экономически и политически наше сотрудничество, это факт, который мы не можем не учитывать, - отметил дипломат. - Но эти болезненные для Европы времена пройдут, и как только они излечатся от этой санкционной болезни, мы будем готовы восстанавливать связи ровно в том объеме, на который готовы наши партнеры".

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Азиатско-Тихоокеанский регион независимо ни от каких санкций является стратегической целью, и мы уже многие годы являемся членами соответствующих структур, которые в этом регионе работают, например, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и механизм Восточноазиатских саммитов". На северном направлении министр отметил Арктику, где "разворачиваются очень интересные практические проекты, связанные с более эффективными и высокотехнологичными методами добычи углеводородов, а также с необходимостью принятия жестких мер по защите окружающей среды".

"Что касается юга, то инициатива наших китайский коллег "Один пояс - один путь" предполагает очень активную работу по подготовке маршрутов и транспортных, и энергетических по южному периметру нашей страны", - заметил дипломат. - Существует много форматов, в которых мы много и активно работаем, это наша страна и она имеет колоссальные геоэкономические преимущества, их надо задействовать по полной программе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
2
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
5
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской Богоматери
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
Темы дня
Загрузка...
Реклама