Лавров: внешняя политика РФ всегда будет иметь многовекторный характер

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Внешнеполитический курс России не замыкается только на Западе или Востоке, а имеет много векторов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

"Наши предшественники оставили нам в наследство огромную страну, которая занимает львиную долю Евразии, и в этом термине сочетаются европейское и азиатское начало нашей политики, так что у нас нет сомнений в необходимости работать, как у нас сформулировано в концепции внешней политики, многовектороно, - сказал он. - Поэтому нам нельзя замыкаться ни налево, ни направо". "Мы должны быть активными везде, должны защищать нашу безопасность, наши границы, но держать эти границы открытыми для сотрудничества со всеми, кто к этому готов на основе взаимоуважения и взаимных интересов", - добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что, несмотря на большое количество заявлений о том, что Россия в условиях трудных отношений с Евросоюзом решила развернуться на восток, "мы не имеем права от кого-то отворачиваться, потому что потеряем свой интерес и сделаем хуже".

"То, что ЕС искусственно ограничивает экономически и политически наше сотрудничество, это факт, который мы не можем не учитывать, - отметил дипломат. - Но эти болезненные для Европы времена пройдут, и как только они излечатся от этой санкционной болезни, мы будем готовы восстанавливать связи ровно в том объеме, на который готовы наши партнеры".

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Азиатско-Тихоокеанский регион независимо ни от каких санкций является стратегической целью, и мы уже многие годы являемся членами соответствующих структур, которые в этом регионе работают, например, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и механизм Восточноазиатских саммитов". На северном направлении министр отметил Арктику, где "разворачиваются очень интересные практические проекты, связанные с более эффективными и высокотехнологичными методами добычи углеводородов, а также с необходимостью принятия жестких мер по защите окружающей среды".

"Что касается юга, то инициатива наших китайский коллег "Один пояс - один путь" предполагает очень активную работу по подготовке маршрутов и транспортных, и энергетических по южному периметру нашей страны", - заметил дипломат. - Существует много форматов, в которых мы много и активно работаем, это наша страна и она имеет колоссальные геоэкономические преимущества, их надо задействовать по полной программе".