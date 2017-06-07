МИД РФ: Россия опережает США в эффективности устранения энергоинфраструктуры ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россия превосходит США по результативности вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил российским журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов после завершения в Нью-Йорке девятого раунда российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма.

В два с половиной раза

Феоктистов выразил удовлетворение тем, что большее, чем раньше, число стран представили информацию о борьбе с источниками финансирования ИГ к пленуму Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), который пройдет 17-23 июня в Валенсии (Испания). "Помимо России и США, обновленную информацию представили семь государств: Австралия, Греция, Ирак, Монако, Швеция, Турция и Великобритания. Наиболее субстантивными были отчеты РФ и Соединенных Штатов, которые секретариат свел в один документ", - отметил дипломат, уточнив, что американцы, в частности, доложили об уничтожении с лета 2014 года двух тысяч бензовозов, перевозивших нефть и продукты ее переработки.

"Мы представили наши цифры, которые с лихвой перекрывают американские: около 4 тыс. бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти и 112 объектов по перекачке нефти", - информировал дипломат. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, он уточнил, что эти цифры касаются территории Сирии и охватывают время, прошедшее с момента начала операции ВКС РФ в этой стране 30 сентября 2015 года. Американцы же отчитались за период с момента старта операции "Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии (август-сентябрь 2014 года).

"Эффективность налицо: соотношение один к двум с половиной в нашу пользу. Естественно, речь не идет о каком- то соревновании", - отметил замглавы департамента МИД РФ.

Новые источники подпитки ИГ

Заместитель директора департамента МИД РФ акцентировал внимание на новых сведениях, которые удалось выявить и обсудить на межведомственном уровне в ФАТФ за минувшие четыре месяца. К информации о стремлении ИГ прибрать к рукам производство наркотиков в Афганистане, о торговле человеческими органами, попытках инвестиций в недвижимость, например в Нью-Йорке, Турции и ряде стран Европы, добавилась информация о попытках террористов извлечь прибыль из других видов полезных ископаемых.

"В этот раз мы говорили о попытках ИГ контролировать массовую перевозку беженцев в Европу, контролировать инвестиции в отрасли, приносящие быструю отдачу (вложенных средств), - фармакологию, медицину и строительный бизнес", - перечислил Феоктистов, упомянув также шахты по добыче фосфатов и производство серной и фосфорной кислоты в Ираке, соляные копи в Сирии, а также цементные заводы в этих странах.

"Кстати, в обновленной информации мы представили данные об использовании ИГ ряда банков на Ближнем Востоке для инвестиций в проекты в Европе. Американцы и ряд ближневосточных стран, просмотрев эту информацию, настояли на том, чтобы зафиксировать то, что другие члены ФАТФ не смогли подтвердить эти сведения, - рассказал дипломат. - Мы во вторник предоставили уже названия конкретных ближневосточных банков, замешанных (с ИГ) в том, чтобы вкладывать деньги в две западноевропейские страны. Американцы взяли эту информацию в проработку, выразили нам признательность, мы же со своей стороны попросили впредь по таким фактам обращаться к нам напрямую, чтобы развивать наше сотрудничество по конкретным вопросам выявления новых источников финансирования терроризма".

Санация банков Сирии и "Белые каски"

На консультациях в Нью-Йорке российская сторона также рассказала о действиях созданного в феврале прошлого года по инициативе Москвы четырехстороннего формата в составе финансовых разведок РФ, Сирии, Ирана и Ирака. Этот формат включает обмен списками террористов, санацию банковской системы Сирии. Проблема заключается в том, что власти Ирака и Сирии в эти банки перечисляли зарплаты и пенсии тем людям, которые остались на оккупированных ИГ территориях. "Перевесила логика, что использование филиалов банков в целях финансирования терроризма - это более серьезная проблема, чем невыплаченные зарплаты и пенсии. В итоге при нашем содействии в рамках четырехстороннего формата на оккупированных территориях Сирии было закрыто около ста банковских отделений, 20 обменных офисов и 15 офисов по переводу денежных средств", - информировал Феоктистов.

По его оценке, американцы в отличие от россиян раскрывают не так много новой информации и в основном уделяют внимание замораживанию активов главарей ИГ и их спонсоров на территории США. Кроме того, помимо России, Австралия и Ирак в своих докладах обратили внимание на рост рисков использования неправительственных организаций в целях финансирования терроризма. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, дипломат в качестве примера назвал организацию "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски"). "Мы сейчас занимаемся "Белыми касками", уже ясно, насколько они занимаются всем, чем угодно, только не тем, чем должны по идее заниматься. То, что эта организация зачастую действует в целях поддержки терроризма, у нас не вызывает никаких сомнений".

За последний год ряд СМИ, включая телеканалы CNN и RT, опубликовали свидетельства постановочного характера по меньшей мере части видеороликов "Белых касок". Также независимые исследователи публикуют обнаруженные ими в социальных сетях радикальных исламистов видеозаписи, на которых те же люди, которые снимаются в роликах о спасении "Белыми касками" пострадавших из-под обломков зданий, появляются и на записях казней заложников боевиками террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

В феврале фильм о "Белых касках" был удостоен американской кинопремии "Оскар" как лучшая короткометражная документальная кинолента.