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Чайка предлагает наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО

Политика
7 июня, 12:43 UTC+3

По словам генпрокурора, следует также расширить основания для признания НКО нежелательными, включив в них причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам России

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка предлагает предоставить Минюсту право проводить внеплановые проверки НКО при поступлении информации о нарушении ими установленных законом запретов и ограничений.

"Следует также расширить основания для признания НКО нежелательными, включив в них причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам России", - сказал Чайка, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

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"Предлагаю наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО при наличии информации о несоблюдении ими закрепленных в законе запретов и ограничений", - отметил генпрокурор, добавив, что также следует установить возможность реализации программ при осуществлении зарубежного финансирования российского некоммерческого сектора только через созданные в России структурные подразделения иностранных организаций.

"Необходимо прописать в законе дополнительные требования к соглашениям и программам российских НКО с иностранным финансированием. В них должны быть указаны конкретные цели мероприятий, территории осуществления и участники", - подчеркнул Чайка.

По его словам, необходимо предусмотреть для иностранных организаций и российских НКО требования о предоставлении в Минюст копий программ соглашений до начала их реализации. "Кроме того, предлагаю обязать российские НКО необходимостью направлять в контролирующий орган отчеты об исполнении. При этом целесообразно ввести ответственность за несоблюдение данного требования и предоставлять Минюсту право запрещать реализацию программ, если это противоречит интересу государства", - сказал генпрокурор.

Чайка также сообщил, что реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, насчитывает 95 организаций. "На сегодняшний день в реестр НКО включено 95 организаций, свыше 40 поставлено на учет по инициативе прокурора", - сказал генпрокурор.

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