Матвиенко: на выборы не надо звать наблюдателей из стран, не пускающих российские миссии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает не приглашать на выборы в России наблюдателей из стран, которые не допускают на свои выборы российский наблюдателей. Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

"Следует отказываться от приглашения так называемых наблюдательных миссий государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Все должно быть зеркально", - сказала Матвиенко.