Матвиенко: на выборы не надо звать наблюдателей из стран, не пускающих российские миссии

Лавров: CNN разрушает свою репутацию, сообщая о российских хакерах в КатареПолитика 7 июня, 14:27
Футболисты сборной Португалии прибудут в Казань для участия в Кубке конфедераций 14 июняСпорт 7 июня, 14:23
Росгвардия опровергла проведение массовых проверок владельцев оружияОбщество 7 июня, 14:17
Рассмотрение иска прокуратуры Красноярска об отзыве депутатов Горсовета прекращеноСибирь 7 июня, 14:16
Коморские острова объявили о разрыве дипотношений с КатаромМеждународная панорама 7 июня, 14:11
Ласицкене: легкоатлеты РФ продолжат бороться за возвращение им полноценного статусаСпорт 7 июня, 14:00
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 раненыМеждународная панорама 7 июня, 13:58
От газет до новых медиа: чему и как учили студентов журфака МГУОбщество 7 июня, 13:57
СМИ: силовики нейтрализовали четырех террористов в иранском парламентеМеждународная панорама 7 июня, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает не приглашать на выборы в России наблюдателей из стран, которые не допускают на свои выборы российский наблюдателей. Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".
"Следует отказываться от приглашения так называемых наблюдательных миссий государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Все должно быть зеркально", - сказала Матвиенко.