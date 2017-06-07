ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении государственного гимна России: они предлагают вновь сделать гимном произведение "Боже, Царя храни!". Законопроект и пояснительная записка к нему размещены в электронной базе нижней палаты.

"Настоящим проектом федерального конституционного закона предлагается утвердить новый государственный гимн Российской Федерации "Боже, Царя храни!", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты напоминают, что музыкальное произведение "Боже, Царя храни!" было гимном Российской империи с 1834 года до Февральской революции 1917 года. Автор слов гимна - поэт Василий Жуковский, музыку написал композитор Алексей Львов.

"Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", - отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, утверждение нового государственного гимна "позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды".

Кроме того, либерал-демократы уверены, что это "возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание", а также "приведет к росту патриотического настроения", позволит восстановить традиции прошлых веков и "еще более укрепить международные позиции Российской Федерации".

Юлианский календарь

Депутаты также внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о переходе России на юлианский календарь.

Речь идет о поправках в закон "Об исчислении времени в РФ". Ими предлагается ввести в законодательство понятие "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным", а также утвердить его использование на территории России.

В пояснительной записке авторы указывают, что юлианский календарь исторически использовался в России вплоть до "захвата власти большевиками в 1917 году". "26 января 1918 года в Российской республике издан один из первых декретов советской власти - Декрет о введении западноевропейского календаря, который ознаменовал переход к летоисчислению в григорианском стиле. С этого времени все события, произошедшие до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой, то есть указывается старый стиль (юлианский), а в скобках - новый (григорианский)", - отмечают разработчики.

Они также ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что "григорианский календарь не совершенен: он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня".

"Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней. Любой календарь касается духовных основ общества, праздников. Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, "принятие закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России".