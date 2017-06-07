Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: никаких деталей по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет

Политика
7 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что подготовка к встрече президентов на полях "двадцатки" пока не ведется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, но никаких ее деталей пока не прорабатывается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге", сказал он. "Встреча пока не готовится, подготовка не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов уточнить формат беседы.

"Никаких деталей не определено", - повторил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама