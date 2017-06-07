Песков: никаких деталей по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, но никаких ее деталей пока не прорабатывается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге", сказал он. "Встреча пока не готовится, подготовка не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов уточнить формат беседы.

"Никаких деталей не определено", - повторил он.