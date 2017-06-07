Лавров: удар США по проправительственным силам в Сирии - нарушение суверенитета страны

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии - это акт агрессии, который нарушает суверенитет республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность САР и, вольно или невольно, но направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами. Это вызывает у нас озабоченность", - подчеркнул он.

Лавров также добавил, что объявление "деконфликтных территорий" в Сирии без согласия Дамаска нелегитимно.

"Одностороннее, без согласия Дамаска, объявление неких деконфликтных территорий считаем нелегитимным. Надеемся, что (возглавляемая США) коалиция будет следовать достигнутому с нами пониманию о том, что зоны деэскалации должны быть в своих деталях согласованы со всеми заинтересованными сторонами", - сказал министр.

Зоны деэскалации

По словам министра, Россия, Иран и Турция продолжают работу над деталями функционирования зон деэскалации в Сирии.

"Сейчас он (механизм работы зон деэскалации - прим. ТАСС) прорабатывается в деталях, чтобы конкретно решить вопросы обеспечения безопасности зон деэскалации, обеспечения механизма наблюдения за режимом прекращения боевых действий и обеспечения свободного пропуска гражданских лиц и гуманитарных грузов в зоны деэскалации и из них", - сказал он.

Встреча с де Мистурой

Лавров заявил, что на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ожидает продолжения разговора по Сирии, в том числе по астанинскому процессу. Спецпосланник генсека ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России 8 июля.

"В пользу этого (астанинского) процесса неоднократно высказывался и специальный представитель ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура, который завтра будет в Москве, и мы продолжим этот разговор с ним", - указал Лавров сегодня на пресс-конференции.