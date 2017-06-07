Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: удар США по проправительственным силам в Сирии - нарушение суверенитета страны

Политика
7 июня, 14:05 дата обновления: 7 июня, 14:08 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что удар был направлен на те силы, которые наиболее эффективно борются с террористами на земле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии - это акт агрессии, который нарушает суверенитет республики. Об этом заявил  глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© AP Photo/Vadim Ghirda, File

"Очередной акт агрессии": реакция на удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

Минобороны: РФ готова строить коалицию против террора со всеми заинтересованными странами

Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производства

"Конечно, это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность САР и, вольно или невольно, но направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами. Это вызывает у нас озабоченность", - подчеркнул он.

Лавров также добавил, что объявление "деконфликтных территорий" в Сирии без согласия Дамаска нелегитимно.

"Одностороннее, без согласия Дамаска, объявление неких деконфликтных территорий считаем нелегитимным. Надеемся, что (возглавляемая США) коалиция будет следовать достигнутому с нами пониманию о том, что зоны деэскалации должны быть в своих деталях согласованы со всеми заинтересованными сторонами", - сказал министр.

Зоны деэскалации 

По словам министра, Россия, Иран и Турция продолжают работу над деталями функционирования зон деэскалации в Сирии.

"Сейчас он (механизм работы зон деэскалации - прим. ТАСС) прорабатывается в деталях, чтобы конкретно решить вопросы обеспечения безопасности зон деэскалации, обеспечения механизма наблюдения за режимом прекращения боевых действий и обеспечения свободного пропуска гражданских лиц и гуманитарных грузов в зоны деэскалации и из них", - сказал он.

Встреча с де Мистурой 

 Лавров заявил, что на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ожидает продолжения разговора по Сирии, в том числе по астанинскому процессу. Спецпосланник генсека ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России 8 июля.

"В пользу этого (астанинского) процесса неоднократно высказывался и специальный представитель ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура, который завтра будет в Москве, и мы продолжим этот разговор с ним", - указал Лавров сегодня на пресс-конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама