Лавров: РФ подтверждает готовность к нормализации отношений с Евросоюзом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия подтверждает готовность к тому, чтобы возвращать отношения с Евросоюзом в русло поступательного развития. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо.

"У нас общее мнение, что нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом не может быть названо удовлетворительным, - отметил он. - Мы считаем необходимым возвращать эти отношения в нормальное русло поступательного развития. Со своей стороны мы к этому готовы. Надеемся, что в Евросоюзе тоже возобладают конструктивные подходы с учетом, кстати, тех предложений, которые мы передавали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером ровно год назад в Санкт-Петербурге".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС также подчеркнул, что взаимодействие РФ и Испании "остается заложником непростой ситуации на европейском континенте". "И в этих условиях мы стремимся делать максимум возможного, чтобы сохранить накопленный капитал партнерства, не позволить нанести ему ущерб", - указал министр.

Лавров добавил, что принцип солидарности в ЕС при выработке политики в отношении России не действует, ее определяет агрессивное и антироссийски настроенное меньшинство стран-членов.

"По нашим наблюдениям, этот принцип (солидарности в ЕС - прим. ТАСС) воплощается в жизнь несколько однобоко, потому что вся позиция Евросоюза в отношении РФ выстраивается на основе наименьшего знаменателя, которым характеризуется, по нашей оценке, позиция меньшинства стран-членов, но весьма агрессивного и антироссийски настроенного меньшинства", - сказал он. "Вообще в теории, если говорить о принципе солидарности в каком-то групповом контексте, то, очевидно, должна речь идти о том, чтобы выбирать срединную линию движения, которая бы учитывала бы и одни взгляды с левого края и другие взгляды с правого края", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. По словам Альфонсо Дастиса Кеседо, Испания поддерживает контакт с партнерами по ЕС, чтобы они вели "диалог с Россией в определенных областях в интересах обеих сторон, для того чтобы противостоять глобальным вызовам, таким как терроризм, изменение климата, и в таких областях, где участие России просто необходимо". "Таким образом, мы пытаемся примирить и совместить интересы Испании и ее партнеров по ЕС, для того чтобы между Россией и ЕС была атмосфера доверия", - заметил глава МИД Испании. "Испания всегда хотела иметь самые лучшие отношения с Россией, поэтому мы будем продолжать бороться", - заверил он.