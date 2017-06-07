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Путин заверил Роухани в готовности РФ продолжать совместную с Ираном борьбу против террора

Политика
7 июня, 15:00 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Президент РФ также выразил соболезнования иранскому лидеру, а также передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате терактов в Тегеране.

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© EPA/HOSSEIN MERSADI

ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране

В мавзолее имама Хомейни произошел еще один взрыв

СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человек

Как сообщила пресс-служба Кремля, "глава российского государства решительно осудил эти преступления, которые еще раз подтверждают необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора, и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами на этом направлении".

"Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении

Ранее около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли сегодня в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. По последней информации, в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

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