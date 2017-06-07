Путин заверил Роухани в готовности РФ продолжать совместную с Ираном борьбу против террора

"Ювентус" продлил контракт с главным тренером Аллегри до 2020 годаСпорт 7 июня, 15:59
"Зоркий" подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячомСпорт 7 июня, 15:55
Теракты в Иране. ХронологияБиографии и справки 7 июня, 15:40
Первая грузовая компания допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик"Транспорт 7 июня, 15:38
Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парахСпорт 7 июня, 15:36
Глава комиссии ОП РФ считает нонсенсом выделение президентских грантов НКО-"иноагентам"Политика 7 июня, 15:35
В Петербурге из-за Исаакия ужесточают требования к инициаторам референдумовОбщество 7 июня, 15:32
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в мореПроисшествия 7 июня, 15:29
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсовЭкономика и бизнес 7 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате терактов в Тегеране.
Как сообщила пресс-служба Кремля, "глава российского государства решительно осудил эти преступления, которые еще раз подтверждают необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора, и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами на этом направлении".
"Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении
Ранее около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.
Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли сегодня в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. По последней информации, в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.