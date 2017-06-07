Глава комиссии ОП РФ считает нонсенсом выделение президентских грантов НКО-"иноагентам"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина выразила недоумение в связи с выделением президентских грантов правозащитным НКО, внесенным в реестр НКО - "иностранных агентов".

"Если мы посмотрим, как выделялись гранты в предыдущие годы по правозащитной деятельности, у нас президентские гранты получили те НКО, которые являются "иностранными агентами" и продолжают получать финансирование из-за рубежа. Я думаю, это нонсенс для любой страны, которая за счет своих средств, тем более президентских грантов, будет финансировать деятельность "иностранных агентов", - заявила она на парламентских слушаниях по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

Ранее грантооператоры по распределению президентских грантов неоднократно отмечали, что внесение НКО в реестр "иноагентов" не влечет за собой ограничения прав этих организаций, и, в частности, права на получения президентских грантов.