Ушаков: РФ считает, что Иран пора принять в состав ШОС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. РФ считает, что Иран пора принять в состав ШОС. Такую позицию высказал в среду помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы считаем, российское мнение, что сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы положительно рассмотреть эту заявку (Ирана на вступление в ШОС)", - заявил он журналистам.

Ушаков заметил, что какого-то "прорыва" в этом вопросе на предстоящем саммите ждать не стоит. "Есть нюансы в позициях ряда стран (членов ШОС), эти нюансы, очевидно, будут обсуждаться (на саммите в Астане), - подчеркнул он. - Поэтому я и не ожидаю больших сдвигов на предстоящем саммите, но тем не менее, мы считаем, что этот вопрос нужно рано или поздно решать. Лучше - рано".

Помощник президента РФ напомнил, что Иран подал заявку на вступление в ШОС еще в 2008 году, однако раньше ее одобрению препятствовали санкции, которые были наложены на Иран Совбезом ООН. "Теперь этого нет, и, как нам представляется, такую крупную региональную державу можно было было бы принять в состав этой уважаемой Организации (ШОС)".