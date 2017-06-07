Путин 9 июня в Астане примет участие в церемонии открытия ЭКСПО-2017

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 9 июня в Астане примет участие в церемонии официального открытия выставки ЭКСПО-2017 и, возможно, посетит российский павильон. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вечером 9 июня президент будет участвовать в церемонии официального открытия международной выставки "ЭКСПО-2017". - Эта выставка открывается 9 июня и пройдет по 10 сентября. Главная тема ЭКСПО - "Энергия будущего", - рассказал Ушаков.

По его словам, цель выставки - привлечь внимание к решениям и технологиям, которые обеспечивают эффективное управление источниками энергии, позволяют добиться снижения выбросов углекислого газа. Он отметил, что выставка посвящена также развитию альтернативных видов энергетики, а также обеспечению эффективного и надежного энергоснабжения.

"По нашим данным, в ЭКСПО-2017 принимают участие предприятия и организации из более, чем 100 стран мира. Казахстан рассчитывает, что на этой выставке будет около 2 млн посетителей в течение летних месяцев", - добавил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что российский Оргкомитет по подготовке и участию в ЭКСПО-2017 возглавляет министр торговли и промышленности Денис Мантуров, который будет участвовать вместе с президентом в церемонии открытия выставки.

"Не исключено, что президент может посетить наш национальный павильон. Но этот вопрос пока прорабатывается", - отметил помощник президента.