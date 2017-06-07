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Постпредство РФ: вступление Черногории в НАТО создает разделительные линии на Балканах

Политика
7 июня, 17:44 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

У Москвы есть сомнения, что Черногория сможет поддерживать нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией, сообщили в постпредстве

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Поднятие флага Черногории возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Поднятие флага Черногории возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Вступление Черногории в НАТО создает разделительные линии на Балканах и осложнит отношения этой страны с РФ. Так отреагировало постпредство РФ при НАТО на торжественную церемонию подъема флага Черногории в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Слабый аргумент, что вступление Черногории в НАТО - это хорошо для стабильности Западных Балкан. Напротив, это создает новые разделительные линии и напоминает о старых ранах", - сообщило постпредство РФ в Twitter.

"НАТО создавалась для сдерживания России. У нас есть сомнения, что Черногория сможет поддерживать нормальные и взаимовыгодные отношения с РФ, - продолжили в постпредстве. - И жителей Черногории не спросили, будет ли вступление в НАТО хорошо для их страны".

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня. Скупщина (парламент) Черногории 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Власти Черногории провели это решение через парламент, в котором обладают большинством, референдум по этому вопросу в стране не проводился.

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