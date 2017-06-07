В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Представители российских министерств и ведомств обсудили на слушаниях в Совете Федерации, как противостоять иностранному вмешательству во внутрироссийские дела. Актуальность подобной дискуссии отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, напомнив о предстоящих в скором времени в России президентских выборах и указав на необходимость противодействия "иностранному вмешательству в избирательный процесс".

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, заявил в ходе слушаний об активной деятельности в РФ неправительственных организаций, контролируемых Госдепартаментом. Со своей стороны, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что приоритетом Вашингтона является развязывание экономической войны с Россией, в том числе путем введения новых санкций.

Осторожность перед выборами

Отметив опасность усиления перед президентскими выборами незаконной активности, Матвиенко заявила о необходимости усилить контроль за финансированием из-за рубежа протестных акций в России. "В преддверии выборов возможно усиление и незаконной протестной активности, подготовленной как оппозиционными силами, так и зарубежными центрами влияния", - сказала она, добавив, что необходимо также поставить вопрос о соответствии общеевропейской практике участие дипломатических работников иностранных государств в публичных политических акциях в России.

Сенатор также отметила, что в преддверии президентских выборов в РФ "первостепенное значение приобретает эффективное противодействие, направленное против иностранного вмешательства в избирательный процесс".

В связи с этим, по словам Матвиенко, основные усилия должны быть направлены на создание "национальных институтов гражданского общества". По ее словам, этому поспособствует и "частичный пересмотр существующего формата внешних наблюдений". "Следует отказываться от приглашений так называемых "наблюдательных миссий" из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Все должно быть зеркально", - подчеркнула она.

По мнению Матвиенко, "реальной социальной базы для раскачивания ситуации внутри России нет", так как в последние годы общество заметно консолидировалось, "граждане поверили в свою страну и в свои силы". "Поэтому недоброжелатели вынуждены усиливать акцент на внешнем давлении на Россию, поэтому вводятся санкции, принимаются антироссийские резолюции и декларации, делаются попытки дискредитировать российских дипломатов", - сказала спикер Совфеда.

Особая роль в дестабилизации общественно-политической ситуации в РФ, считает сенатор, "отводится некоторым неправительственным некоммерческим организациям", через которые "последовательно ведется антироссийская пропаганда". По ее словам, реальностью нашего времени стали гибридные войны, цель которых - "подрыв суверенитета, подчинение внутренней и внешней политики".

Общаясь по окончании слушаний с журналистами, Матвиенко сообщила, что на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации будет рассмотрен вопрос о создании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Комиссия, указала она, "будет взаимодействовать с институтами гражданского общества, с правоохранительными органами". В ее работе будут участвовать региональные законодатели.

Попытки оторвать РФ от союзников

О том, что приоритетом американских госструктур остается экономическая война против РФ, заявил на слушаниях директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "В числе приоритетов американских госструктур, по сути, экономическая война против России. По полученным данным, Вашингтон намерен усиливать санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новые поводы", - сказал он, пояснив, что Вашингтон намерен и далее использовать угрозу санкций и штрафов для компаний, сотрудничающих с Россией.

По словам главы СВР, Госдепартамент стремится помешать развитию экономических связей России со странами Азии, "продолжая работу по срыву формирования под эгидой России сильного и консолидированного политико- экономического евразийского блока".

"В частности, по имеющимся данным, диппредставительства США целенаправленно создают преграды для переориентации российских торгово-экономических связей на Восток, дипломаты США в странах Азии убеждают местные политические и бизнес-элиты в нецелесообразности сближения с Евразийским экономическим союзом и бесперспективности сопряжения этого проекта с китайским проектом "Один пояс - один путь", - сообщил Нарышкин.

Раздувание темы российской угрозы, продолжил он, направлено в первую очередь на изоляцию России и на отрыв ее от союзников. "На международной арене Запад сосредоточивает усилия на дискредитации внешней политики России, создании жупела так называемой российской угрозы. Цель - оторвать от нас союзников, изолировать на внешнеполитической сцене, лишить возможности воздействия на решение вопросов международных кризисов", - подчеркнул Нарышкин.

Так, массированная кампания развернута против действий России в Афганистане. "Западники и их сторонники в Кабуле обвиняют нашу страну в связях с движением талибов и в его поддержке, в том числе поставками вооружения", - отметил глава СВР, указав, что "одной из важных целей таких обвинений является поссорить Россию с центрально-азиатскими партнерами, убедить их в том, что Москва, дескать, ведет у них за спиной подрывную деятельность в регионе".

Схожая ситуация, как считает Нарышкин, складывается и по Ливии. Кроме того, России известно о попытках новых инсценировок химических атак в Сирии, чтобы затем возложить ответственность за инциденты на Дамаск и на Москву, сообщил глава СВР.

Вмешательство с помощью НКО

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, заявил, что в России наиболее активно действуют неправительственные организации, которые контролируются Госдепом. Чайка сообщил, что были проверены 73 организации, 10 из них признаны нежелательными, по более 20 проверочная работа продолжается. По его словам, некоторые некоммерческие организации предпринимают активные попытки повлиять на сферу нормотворчества.

По данным генпрокурора, была изучена деятельность почти 500 НКО, получающих иностранное финансирование. "Установлено, что многие из них даже после вступления изменений закона в силу категорически отказывались зарегистрироваться в качестве иностранного агента, действовали бесконтрольно и непрозрачно, оказывали влияние на принятие решений органов власти в интересах своих иностранных спонсоров", - подчеркнул он.

По словам Чайки, в ряде случаев в нарушение норм международного права финансирование им поступало напрямую от представительств и диппредставительств США, Великобритании и структур Евросоюза. "В частности, американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию с привлечением экономических вузов реализовывалась образовательная программа, направленная на подбор одаренной молодежи и организацию стажировки в США. При этом студентам навязывают точку зрения о несовершенстве экономической и политической жизни России в сравнении с моделью США", - отметил генпрокурор.

Как отметил Чайка, иностранная неправительственная организация "Открытая Россия", институт "Современная Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", содержащиеся в том числе на деньги Михаила Ходорковского, через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и избирательных кампаний представителей российских оппозиционных структур, а также участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. "Только "Открытая Россия" в 2016 году на эти цели направила свыше 1 млн долларов", - сказал генпрокурор.

Чайка предложил предоставить Минюсту право проводить внеплановые проверки НКО при поступлении информации о нарушении ими установленных законом запретов и ограничений. "Следует также расширить основания для признания НКО нежелательными, включив в них причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам России", - подчеркнул он.

Доказательств нет

О спецслужбах США, которые при прежнем президенте Бараке Обаме угрожали кибератаками российским объектам инфраструктуры, заявил на слушаниях в Совфеде замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Вашингтон, действуя через пентагоновских подрядчиков, превратился в крупнейшего игрока на рынке так называемых эксплойтов - программ уязвимости, облегчающих хакерские проникновения, - сказал он. - Через утечки в СМИ спецслужбы США при Бараке Обаме угрожали нам тем, что подобные закладки в программном обеспечении позволяют им в любой момент нанести массированные удары по критически важным объектам российской инфраструктуры".

"Хорошо известно, что именно конгломерат из 17 спецслужб США, в первую очередь Агентство по национальной безопасности и ЦРУ, давно превратился в общепризнанный, хорошо разветвленный центр, охватывающий весь мир, сети кибернетического и телефонного шпионажа", - отметил замглавы МИД РФ, добавив, что "по России идет целенаправленная интенсивная работа".

По его словам, созданная разведкой США для общения с оппозицией в различных странах система анонимного доступа в интернет "ТОР" "теперь широко используется торговцами наркотиков и оружия".

Рябков привел статистику профильных ведомств, согласно которой около 28% всех атак на российскую электронную инфраструктуру совершается с территории США. "В то время как с нашей в отношении американских компьютеров только 2-3%", - сказал он.

При этом замминистра еще раз отметил, что Вашингтон так и не предоставил никаких доказательств вмешательства РФ в выборы США. "Разумеется, никаких реальных доказательств ни граждане США, ни мировая общественность, ни мы не увидели. Их попросту нет и быть не может, поскольку все россказни о российском вмешательстве - это сплошной фейк", - подчеркнул он. Москва, отметил Рябков, неоднократно предупреждала своих американских партнеров, что голословные обвинения "разрушают фундамент двусторонних отношений и остатки взаимопонимания между нашими народами".