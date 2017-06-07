Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров и Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу

Политика
7 июня, 19:01 UTC+3

Министры иностранных дел России и Ирана также считают, что необходимо объединиться для борьбы с терроризмом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергея Лавров и Джавад Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу и совместной борьбе с терроризмом. Об этом заявили сегодня в российском дипведомстве по итогам их телефонного разговора.

"В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств Сергей Лавров и Джавад Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщили в МИД РФ разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Министры обменялись мнениями по сирийской проблематике в контексте подготовки очередной межсирийской встречи в Астане и условились о поддержании тесных контактов, в том числе в рамках предстоящих мероприятий по линии ШОС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
Страны
Иран Катар Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
2
Три женщины в Лондоне ранили ножом сотрудницу детсада
3
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
4
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
5
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
6
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама