Лавров и Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу

СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и МосквеКультура 7 июня, 20:25
Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера РеяМеждународная панорама 7 июня, 20:16
Маррей вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 7 июня, 20:13
Россельхознадзор нашел в индейке на складе METRO в Подмосковье вирус птичьего гриппаЭкономика и бизнес 7 июня, 19:53
S&P понизило суверенный рейтинг Катара до "AA-"Экономика и бизнес 7 июня, 19:51
Вавринка вышел в полуфинал Roland GarrosСпорт 7 июня, 19:37
Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедерацийСпорт 7 июня, 19:34
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии ForbesСпорт 7 июня, 19:29
Глава Минкавказа открыл обновленную набережную в ДербентеВ стране 7 июня, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергея Лавров и Джавад Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу и совместной борьбе с терроризмом. Об этом заявили сегодня в российском дипведомстве по итогам их телефонного разговора.
"В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств Сергей Лавров и Джавад Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщили в МИД РФ разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Министры обменялись мнениями по сирийской проблематике в контексте подготовки очередной межсирийской встречи в Астане и условились о поддержании тесных контактов, в том числе в рамках предстоящих мероприятий по линии ШОС.