Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию нижней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, опровергла сообщения о том, что у нее якобы есть незадекларированная квартира в Донецке.
"Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией "пилят" расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может, это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили", - написала Поклонская на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
При этом депутат подчеркнула, что сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. "Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы "документов?" - добавила она.
Депутат также отметила, что фамилию Поклонская она взяла еще в 2004 году. "Кто и на кого регистрировал 2010-м собственность в Донецке (если она вообще существует), разберется прокуратура по моему запросу", - добавила она.
Ранее сообщалось, что в своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала 2,6 млн рублей (в эту сумму входят доходы за три месяца работы в Госдуме и зарплата прокурора Крыма за девять месяцев). Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств. Там указано, что у нее есть жилье во временном пользовании.