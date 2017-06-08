Лавров предметно обсудит со спецпосланником ООН по Сирии ситуацию в этой стране

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Ожидается, что также состоится беседа эмиссара всемирной организации с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Это уже третий по счету визит спецпосланника ООН по Сирии в российскую столицу в 2017 году - он посещал Москву в феврале и марте этого года.

Ключевые вопросы

Как сообщил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, Лавров и де Мистура проведут интенсивные консультации по межсирийским переговорам в Астане.

"В целом обсудим развитие ситуации в Сирии, вокруг нее, укрепление режима прекращения боевых действий, борьбу с терроризмом в лице ИГ ("Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ группировки - прим. ТАСС) и, конечно, продолжение политического урегулирования на базе резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - указал дипломат.

Лавров и де Мистура также обсудят даты проведения нового, седьмого по счету раунда межсирийских переговоров в Женеве, который ожидается в первой половине июня.

Важная последовательность

По словам председателя "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиля, очередной раунд женевских переговоров будет посвящен процессу создания рабочих групп по четырем повесткам дня (правительство, выборы, конституция, борьба с терроризмом). Однако, точные даты проведения переговоров по Сирии в Женеве пока не известны.

Между тем, Богданов обратил внимание на важность уже существующей последовательности. "Консультации с де Мистурой, параллельно идут рабочие консультации с Турцией и Ираном, полезные контакты осуществляет Иордания с группировками оппозиции на юге Сирии, потом будет встреча в Астане, а потом очередной раунд женевских переговоров", - пояснил замглавы МИД РФ.

Возможность проведения новой встречи по Сирии в Астане до нового женевского раунда подтвердил ТАСС дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. "Проведение очередного раунда в Женеве связано с ситуацией на земле, переговорами в Астане, - отметил собеседник агентства. - Не исключено, что новая встреча в Астане пройдет до следующего раунда переговоров в Женеве".

По итогам прошедшей 3-4 мая встречи в Астане по Сирии сообщалось, что очередной раунд переговоров пройдет в середине июля. Однако глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил журналистам, что российская сторона предложила своим партнерам собраться в столице Казахстана 13-14 июня.

Поддержка Астаны

Представители ООН и, в частности, Стаффан де Мистура неоднократно высказывались в пользу астанинского процесса.

Более того, де Мистура в качестве наблюдателя принял участие в последней, четвертой международной встрече по Сирии в Астане, а также дал высокую оценку подписанию меморандума о создании четырех зон деэскалации в САР - главному результату этой встречи, назвав данную инициативу "шагом в правильном направлении".

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был поддержан и в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД Казахстана по итогам очередного заседания СБ ООН по сирийскому урегулированию, которое состоялось 22 мая, его участники "признали, что создание зон деэскалации уже уменьшило боевые действия между конфликтующими сторонами".

"Участники заседания также отметили значительный вклад астанинского процесса в успешность женевской платформы, посвященной поиску совместной политической основы, - указали в министерстве. - По общему мнению, переговоры в Астане позволили укрепить и расширить режим прекращения огня, обеспечить поиск путей разрешения сложной гуманитарной ситуации".

Ожидается, что на очередной встрече по Сирии в столице Казахстана будет обсуждаться координация борьбы с терроризмом в САР. "Договоренности должны основываться на абсолютном приоритете борьбы с терроризмом, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. - Все остальное на данном этапе, пока ИГ и "Джебхат ан-Нусра" не побеждены, должно быть отложено в сторону. Конечно же, в рамках тех переговоров, которые скоро продолжатся в Астане, мы эти вопросы будем обсуждать".

Уже известно, что российскую делегацию на этой встрече возглавит спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. "Также во встрече участие примут наблюдатели - Иордания, США и ООН, - сообщил замглавы МИД РФ Богданов. - Участвуют делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции".