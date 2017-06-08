Путин направил соболезнования президенту Мьянмы в связи с крушением военного самолета

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Республики Союз Мьянма Тхин Чжо в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа военного самолета, потерпевшего в среду крушение над Андаманским морем. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета Вооруженных сил Мьянмы, потерпевшего крушение над Андаманским морем. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме главы государства.
7 июня 2017 г. самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы, следовавший внутренним рейсом из г. Мьей в Янгон, упал в море в 30 км к западу от г. Тавой. На борту находились 108 человек: экипаж и пассажиры - члены семей военнослужащих. Все они погибли.