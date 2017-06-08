Захарова: у России нет никаких ожиданий от выборов в Великобритании

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия не испытывает каких-либо ожиданий в связи с проходящими в Великобритании парламентскими выборами, это исключительно внутреннее дело Лондона. Такую позицию изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это внутреннее дело Великобритании, мы не испытываем ни положительных, ни отрицательных ожиданий", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса.
Захарова отметила также, что Россия готова сотрудничать с Великобританией, однако все контакты между двумя странами прекратились по инициативе Лондона.
"Мы готовы работать с Великобританией, но дело в том. что и по парламентской линии, и в политической сфере, и в оборонной вся работа ранее была остановлена Лондоном", - сказала официальный представитель МИД РФ.