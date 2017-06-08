Захарова: у России нет никаких ожиданий от выборов в Великобритании

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия не испытывает каких-либо ожиданий в связи с проходящими в Великобритании парламентскими выборами, это исключительно внутреннее дело Лондона. Такую позицию изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это внутреннее дело Великобритании, мы не испытываем ни положительных, ни отрицательных ожиданий", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса.

Захарова отметила также, что Россия готова сотрудничать с Великобританией, однако все контакты между двумя странами прекратились по инициативе Лондона.

"Мы готовы работать с Великобританией, но дело в том. что и по парламентской линии, и в политической сфере, и в оборонной вся работа ранее была остановлена Лондоном", - сказала официальный представитель МИД РФ.