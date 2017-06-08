Встреча по Сирии в Астане состоится 20 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Встреча по Сирии в Астане ориентировочно переносится на 20 июня. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Ориентировочно на 20-е, если подготовимся", - сказал он, пояснив, что встреча переносится из-за того, что делегации "оказались не подготовлены".

"Идет плотная работа по уточнению некоторых деталей, подготовке соответствующих документов, которые необходимы для встречи в Астане", - добавил высокопоставленный дипломат.

"Поэтому пока мы предложили в контактах, которые мы провели с двумя другими гарантами меморандума, Турцией и Ираном, и в координации с нашими казахстанскими партнерами, перенести (встречу) на 20-е", - указал Богданов.

Ранее проведение встречи в Астане было запланировано на 12-13 июня.