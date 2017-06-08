Шойгу: режим прекращения огня в Сирии фактически выполняется во всех зонах деэскалации

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Сирии фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации. Те нарушения, которые мы фиксируем как со стороны оппозиции, так и со стороны правительственных войск, не носят катастрофического характера и не требуют серьезного реагирования со стороны сил, которые занимаются системой контроля и наблюдения за режимом прекращения огня", - сказал Шойгу.
Он также поблагодарил де Мистуру за то, что тот оперативно откликнулся на предложение Минобороны России провести дополнительные консультации по ситуации в Сирии.
"При этом понимаем, что та поддержка, которую вы оказали в Астане, особенно в последнее время, когда были принята декларация и документы по зонам деэскалации, имеет довольно серьезные результаты. За это время удалось многое сделать в режиме прекращения огня", - добавил министр.
Шойгу добавил, что хотел бы обсудить ряд вопросов о последующих шагах по укреплению режима прекращения огня в зонах по деэскалации и переходу к решению отдельных политических вопросов.
"Они могли начать решаться в связи с тем, что у нас сегодня уже в течение месяца выполняется все то, о чем мы договорились в Астане с вашей поддержкой", - заключил Шойгу.