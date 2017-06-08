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Зампостпреда при ООН: операция РФ в Сирии привела к снижению доходов ИГ от продажи нефти

Политика
8 июня, 19:08 UTC+3 ООН ООН 8, июня. /ТАСС

При этом, как отметил Евгений Загайнов, источники поступления средств в бюджет ИГ существенно не изменились - торговля углеводородами и поборы с населения на удерживаемых территориях

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ООН, 8 июня. /ТАСС/. Доходы, которые получает террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) от продажи нефти, значительно сократились с 2015 года, этого удалось добиться благодаря проведению контретррористической операции Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов, выступая на брифинге Совета Безопасности (СБ), посвященном террористическим актам, которые угрожают международному миру и безопасности.

"По имеющейся у нас информации, выручка ИГ от продажи нефти сократилась до 12-20 млн долларов в месяц, что почти в три раза меньше, чем показатель 2015 года", - указал он. "Добиться таких результатов помогли эффективные действия ВКС России в рамках антитеррористической кампании в Сирии", - подчеркнул Загайнов. Он констатировал, что, по последним данным, с момента начала Россией операции были уничтожены около 4 тыс. принадлежащих ИГ бензовозов, а также выведены из строя 206 объектов по производству нефти и газа.

Как отметил зампостпреда РФ, в последних докладах генерального секретаря ООН также содержится вывод о том, что доходы террористов постепенно сокращаются. "На первый взгляд может показаться, что механизмы Совета Безопасности ООН по борьбе с финансированием терроризма наконец начинают работать в полную силу, однако такая оценка была бы чересчур оптимистичной", - заявил дипломат, указав, что "не все государства всерьез относятся к своим обязательствам в данной сфере".

По его словам, сокращение доходов ИГ "связано в первую очередь с военными поражениями террористов". При этом, как отметил Загайнов, источники поступления средств в бюджет ИГ существенно не изменились - торговля углеводородами и поборы с населения на удерживаемых территориях. "Очевидно, что назрела необходимость ужесточения санкционного инструментария СБ с прицелом на полное финансово- экономическое удушение ИГ", - подчеркнул зампостпреда РФ.

По словам Загайнова, от угрозы радикализации населения, действий террористов-одиночек, формирования "спящих ячеек" и полноценных филиалов крупных террористических организаций в настоящее время "не застраховано ни одно государство". "Остановить географическую экспансию ИГ можно лишь при условии создания единого антитеррористического фронта, защищающего общие ценности, которые закреплены в Уставе ООН", - констатировал он.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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