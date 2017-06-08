Неверов подтвердил отсутствие соперничества в "Единой России"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов опроверг наличие противоречий и соперничества в партии.

"В одном из уважаемых изданий появилась статья, что Генсовет партии (запланирован на 18 июня - прим. ТАСС) обсудит выборы, и руководящие органы партии проводят альтернативные мероприятия. <...> В статье звучит такая формулировка, что соперничество между Высшим и Генеральным советами партии становится все отчетливее", - заявил он на заседании президиума Генсовета.

"Я хочу сказать, что никакого соперничества нет. Есть устав, в соответствии с которым партия живет, работает, проводит соответствующие мероприятия, много разных площадок, дискуссий", - подчеркнул Неверов, отметив, что "вся работа (в партии - прим. ТАСС) идет слаженно, согласованно и в едином контексте". Он призвал СМИ "не искать черную кошку в темной комнате, тем более если ее там нет".

Ранее газета "КоммерсантЪ", сообщая о проведении 2 июня Высшим советом партии, который возглавляет Борис Грызлов, форума "Что нас объединяет", предположила наличие разногласий в партии. Со ссылкой на неназванные источники издание утверждало, что в партии раскритиковали идеи, сформулированные в документе форума. Эту информацию опровергал член Высшего совета партии Юрий Шувалов, подчеркивавший, что "партия едина как никогда".