Комитет Заксобрания Петербурга рекомендовал отклонить референдум об отзыве депутатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга рекомендовал городскому парламенту отклонить референдум по отзыву оппозиционных депутатов из-за его несоответствия законодательству. Об этом сообщил журналистам глава комитета Денис Четырбок.

"На референдум не могут быть вынесены вопросы о персональном составе органов государственной власти субъекта России", - сказал Четырбок. В повестку заседания Заксобрания на следующей неделе внесен проект постановления городского парламента против проведения плебесцита по этому вопросу.

В конце мая 20 жителей Петербурга обратилась в избирком, чтобы провести референдум об отзыве шести депутатов оппозиционных фракций. Та же инициативная группа предложила провести общегородской референдум об отказе от анонимности в интернете. Предлагаемый для голосования вопрос сегодня также получил отрицательную рекомендацию Комитета по законодательству Заксобрания.

В минувшую среду, 7 июня, Заксобрание Петербурга поддержало увеличение в 15 раз, с 20 до 300 человек минимальной численности группы, необходимой для инициирования общегородского референдума. Среди причин авторы поправок назвали случаи использования референдума в пиар-целях, в частности инициативу об отзыве депутатов, а также вынесение на плебесцит вопроса о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

"Инициатива (референдума) по Исаакиевскому собору - это пиар-инициатива. Да, это важный вопрос для города, но в соответствии с федеральным законодательством проведение референдума по этому вопросу невозможно. Она выдвинута сугубо в пиар-целях, потому что инициаторы прекрасно понимают, что это невозможно", - сказал ТАСС глава фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

Споры вокруг Исаакия

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Второго июня 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что передача собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но в Смольный оно по настоящее время не поступило.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.