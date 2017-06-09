Врио главы Севастополя Овсянников подал документы на регистрацию кандидатов в губернаторы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подал документы для регистрации кандидатом на должность главы региона.

"Сегодня я подал документы в севастопольскую городскую избирательную комиссию", - сказал Овсянников корреспонденту ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе избирательного штаба Овсянникова, днем ранее его кандидатура была утверждена на региональной конференции "Единой России". По итогам партийного праймериз за его выдвижение проголосовало 57 из 70 присутствующих делегатов.

Овсянников заявил журналистам, что на период кампании уйдет в отпуск.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. 24 ноября прошлого года севастопольский парламент принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.