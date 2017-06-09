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МО РФ: три населенных пункта в районе Пальмиры перешли под контроль сирийской армии

Политика
9 июня, 17:03 дата обновления: 9 июня, 17:43 UTC+3

Правительственные войска вплотную подошли к населенному пункту Арак

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Три населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры перешли под контроль сирийской армии. Об этом сообщил журналистам командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Под контроль сирийской армии перешли три населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры. Правительственные войска вплотную подошли к населенному пункту Арак, взятие которого создаст условия для дальнейшего развития наступления на Эс-Сухне и Дейр-эз-Зор", - сказал Суровикин.

По его словам, в районе Пальмиры силы правительственной армии и отряды народного ополчения успешно вели наступательные действия на бандформирования ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ группировка) в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, вытесняя их с господствующих высот и увеличивая зону безопасности вокруг стратегической автомагистрали Дамаск - Пальмира и аэродрома Тифор.

"В ходе боев террористы выбиты с газового поля "Шаер", что нанесло серьезный урон экономическому потенциалу террористов, лишив их доходов от незаконной добычи углеводородов", - отметил генерал.

Суровикин также сообщил, что подразделения сирийских Вооруженных сил и отряды народного ополчения выбили боевиков ИГ (запрещенная в РФ организация) из трех крупных городов Сирии.

"На северо-востоке провинции Алеппо стремительно развивается наступление вдоль западного берега реки Евфрат. Подразделения сирийских Вооруженных сил и отряды народного ополчения выбили боевиков ИГИЛ из таких крупных городов, как Маскана, Рамтан, Шатна и вплотную приблизились к городу Эт-Табка. Под контроль взят аэродром Джира, имеющий стратегическое значение", - сказал Суровикин.

Суровикин отметил, что обстановка к юго-востоку от Пальмиры кардинально улучшилась, от террористов освобождено 3200 квадратных километров территории.

"Кардинально улучшилась обстановка к юго-востоку от Пальмиры, где в районе Восточного Каламуна правительственными силами разгромлены крупные бандформирования ИГИЛ юго-западнее Эль-Басири. От террористов освобождено 3200 квадратных километров территории, 20 населенных пунктов, в том числе Мхассе, Эль-Басири и Эль-Барда. Установлен контроль над месторождением фосфатных руд", - сказал Суровикин.

По его словам, успешно развивается наступление далее на восток в направлении на Абу-Кемаль. Общее продвижение на данном направлении составило 184 километра. "Правительственные войска выбили террористов из населенного пункта Эль-Буда и в 40 километрах южнее вышли на сирийско-иракскую границу", - отметил генерал.

 

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