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Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке

Политика
10 июня, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По данным источника, в центре внимания министров будут "острые международные вопросы"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу в Москве проведет переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Речь, как ожидается, пойдет о дипломатическом конфликте на Ближнем Востоке и путях его разрешения.

О предстоящей встрече в четверг сообщил ТАСС дипломатический источник. По его словам, в центре внимания министров будут "острые международные вопросы". Позднее визит подтвердили в посольстве РФ в Катаре.

Кризис вокруг Катара

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, о высылке дипломатов и подданных Катара.

В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений. Как указал Аль Тани, эмират выступает категорически против любого вмешательства в проводимый им внешнеполитический курс.

С предложениями о содействии в разрешении кризиса выступил ряд стран. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах совершил поездки в Джидду, Дубай и Доху. Президент США Дональд Трамп предложил организовать встречу сторон в Белом доме.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога. Как указали в Кремле, Россия надеется, что ситуация вокруг Катара не повлияет на борьбу с международным терроризмом. В то же время помощник президента Юрий Ушаков, отметив усилия по линии главы государства и министерства иностранных дел для достижения политико-дипломатического урегулирования, добавил, что не стал бы говорить о намерении России выступить в качестве посредника между Катаром и странами, разорвавшими с ним отношения.

В начале недели состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Катара, в ходе которого была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира. Посол Катара в Москве Фахад аль-Атыйя встретился со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и изложил им оценки Дохи ситуации, сложившейся в результате разрыва дипломатических отношений рядом арабских стран.

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Ситуация вокруг Катара
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