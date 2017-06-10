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Яровая: продлевать сроки вступления в силу антитеррористического пакета законов не нужно

Политика
10 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы заявила, что у правительства есть достаточно времени, чтобы "определиться: что надо, что не надо, будут, не будут (хранить), сколько, когда, зачем, почему"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что продлевать сроки вступления в силу антитеррористического пакета законов" ("пакет Яровой" - прим. ТАСС) не нужно, так как объем и сроки хранения контента должно установить правительство РФ, у которого на это еще есть достаточно времени.

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"Закон (срок в) два года устанавливает для правительства, чтобы правительство определило, что оно будет делать", - сказала Яровая в эфире телеканала "Россия 24". "Не закон вступает в силу, закон не дает в части IT никаких установок, - пояснила она. - Закон дает полномочия правительству определиться: что надо, что не надо, будут, не будут (хранить), сколько, когда, зачем, почему".

"Закон про то, чтобы правительство в течение двух лет издало нормативно-правовой акт. Для этого продлевать ничего не надо, правительство за два года успевает принять решение", - подчеркнула зампредседателя Госдумы.

В этом контексте парламентарий прокомментировала недавние высказывания главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который заявил журналистам, что поправки к положению антитеррористического пакета законов о хранении пользовательских данных операторами связи и интернет-компаниями могут быть представлены в июле этого года. В частности, Чемезов предположил, что сроки вступления в силу данных норм "придется менять, потому что в те сроки (исполнить требования - прим. ТАСС) - это нереально".

"Мы разговаривали с Сергеем Викторовичем (Чемезовым) после этого, и он, как человек очень порядочный и профессиональный, говорит: "А я думал, что это два года на то, чтобы запустить механизмы какие-то". А я говорю - нет, это два года на то, чтобы правительство определилось с подзаконными актами", - изложила Яровая содержание своей беседы с главой "Ростеха".

История вопроса

Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода.

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Порядок, сроки и объем хранения указанных данных устанавливаются правительством РФ. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Помимо операторов связи под действие "пакета Яровой" подпадают также интернет-компании, для которых предусмотрены несколько иные требования. В частности, в течение года компании должны будут хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях. Кроме того, при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 млн рублей.

При этом участники рынка и эксперты неоднократно заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.

В начале 2017 года Минкомсвязь заявила, что договорилась с силовыми ведомствами о снижении объема трафика, который необходимо хранить согласно "пакету Яровой", в 10 раз. Также министерство согласовало поэтапное увеличение срока хранения информации с 12 часов до 6 месяцев.

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