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Аксенов: медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" поможет развеять мифы об "аннексии"

Политика
11 июня, 10:43 UTC+3 АЛУШТА /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Глава региона выразил надежду, что медиафорум позволит донести правду о событиях в Крыму

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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Проведение международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" позволит развеять распространяемые на Западе мифы о том, что полуостров был аннексирован, считает глава региона Сергей Аксенов.

"Это важная часть стратегии народной дипломатии, присутствие журналистов из разных стран позволит развеять мифы, распространяемые в западных СМИ об "аннексии" Крыма", - сказал Аксенов, выступая на открытии форума в Алуште.

"Нет никакой аннексии и оккупации, а есть свободное волеизъявление народов Крыма, которое они выразили на референдуме 16 марта 2014 года", - подчеркнул глава республики, выразив надежду, что медиафорум позволит донести правду о событиях в Крыму.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имевших право голоса: за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в состав России Крыма и Севастополя, 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Украина отказалась признавать Крым частью РФ.

Первый международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" проходит в Алуште 11-12 июня 2017 года. Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов. В работе мероприятия участвуют общественные и деятели и журналисты из разных стран Европы, Азии и Америки, в том числе Германии, Франции, Италии, Индии. Специальные дискуссии посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространстве.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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