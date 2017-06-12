Путин отметил конструктивную роль "Петербургского диалога" в развитии партнерства РФ и ФРГ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие читателям российско-германской газеты "Диалог" - печатного органа форума "Петербургский диалог" - в связи с выходом первого номера издания. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"С момента создания Форума прошло уже 16 лет. И сегодня можно с уверенностью сказать, что такой формат взаимодействия гражданских обществ России и Германии не только выдержал проверку временем, но и доказал свою важную, конструктивную роль в деле развития нашего двустороннего партнерства, наращивания гуманитарных связей. Значительно расширился круг обсуждаемых тем, была проделана большая, содержательная работа по реализации совместных проектов в сфере образования и здравоохранения, науки и культуры, молодежных обменов. "Петербургский диалог" стал активно действующей общественной структурой с насыщенной повесткой и прочными контактами", - отмечается в приветствии.

Путин выразил уверенность, что деятельность форума будет способствовать преодолению тех проблем, которые существуют в российско-германских отношениях, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. Президент отметил, что с рождением газеты появляется прекрасная возможность для запуска новых инициатив, широких и конструктивных дискуссий на благо наших стран и народов.

Организация "Петербургский диалог" была создана в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера (1998-2005 гг.). Ее цель - содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ. В финансировании форума участвуют политические и частные фонды, немецкие и российские компании, а также правительства ФРГ и РФ.