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Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

Политика
13 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Турецкая сторона сообщила о четырех нарушениях

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российская сторона зафиксировала в Сирии за сутки пять нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая - четыре. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - четыре, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дераа - одно, Дамаск - три", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены на территории РФ).

В Минобороны также сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено три гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению выдано 3,6 т питьевой воды. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция - в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) массой 21 т.

Кроме того, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий провинции Латакия. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1572.

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