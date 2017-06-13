ЦИК выступает за видеонаблюдение на всех выборах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Центризбирком выступает за организацию видеонаблюдения на выборах всех уровней, но во время региональных и муниципальных кампаний решение остается за местными властями, которые исходят из своих финансовых возможностей. Об этом сообщил сегодня журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"На муниципальных и региональных выборах видеонаблюдение - это полномочия субъектов. Наша позиция достаточно четко и внятно выражена и неоднократно подтверждалась. Мы активно выступаем за то, чтобы оно было", - сказал он.

Однако, подчеркнул Булаев, "каждый регион определяет сам, исходя из своих финансовых возможностей". "Но мы свою позицию декларировали не раз, мы активные сторонники того, чтобы видеонаблюдение было", - заключил зампред ЦИК.

Булаев напомнил, что ЦИК был инициатором видеонаблюдения на выборах в Госдуму в 2016 году и активно поддерживал внесение в закон о выборах президента изменений, закрепляющих возможность организации видеонаблюдения на избирательных участках. Сейчас, по его словам, комиссия активно работает над необходимыми для реализации новаций законодательства нормативными документами. Кроме того, в ЦИК есть специальные документы, которые регулируют организацию видеонаблюдения на региональных и муниципальных выборах.

На прошлой неделе зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что организация видеонаблюдения на муниципальных выборах в Москве 10 сентября будет зависеть исключительно от решений и бюджетов муниципалитетов, средств для этого в Мосгоризбиркоме не предусмотрено

О возможной ликвидации РЦОИТ

Центризбирком не видит необходимости в расформировании подведомственного Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ), в котором за год сменился уже третий руководитель, сообщил Булаев.

"Мне представляется, что сейчас возможностей и необходимости для расформирования РЦОИТ нет. Это длинная процедура, и нужно понимать, кто будет исполнять эти обязанности тогда", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Булаева, ЦИК "в ближайшей перспективе намерен сохранить это подведомственное учреждение". "Естественно, мы сейчас ведем работу, чтобы имеющиеся вакансии в РЦОИТ были заполнены и чтобы пришли люди, которые могут работать в этом правлении таким образом, что ЦИК будет в удовлетворении от этой работы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что руководитель РЦОИТ Геннадий Шайхуллин подал в отставку по собственному желанию, проработав на этой должности около полугода. До назначения главой РЦОИТ он был председателем избирательной комиссии Волгоградской области.

После своего назначения в ЦИК и избрания председателем весной 2016 года Элла Памфилова неоднократно высказывала недовольство работой РЦОИТ. Его руководитель Александр Иванченко был уволен незадолго до выборов в Госдуму, его место в июне заняла экс-председатель избиркома Кировской области Ирина Верзилина, которую, в свою очередь, сменил Шайхуллин.

Как сообщалось ранее, на РЦОИТ возлагается задача по разработке концепции освещения выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.

О формировании президиума Общественного совета

Как сообщил Булаев, президиум Общественного совета при Центризбиркоме будет сформирован в течение одной-двух недель.

"Формирование Общественного совета мы рассматриваем как очень важный элемент в нашей работе. Мы приняли несколько постановлений, которые регулируют деятельность Общественного совета, и сейчас находимся на завершающем этапе. Буквально несколько дней (еще требуется), чтобы сформировать, как и положено, президиум Общественного совета и приступить к работе", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько времени понадобится для формирования президиума, Булаев сказал, что "неделя, две максимум".

По словам зампреда ЦИК, Общественный совет крайне необходим комиссии, его дефицит ощущается. "Он был бы далеко не лишним, а может быть, и основным звеном в тех экспертных оценках, которые нам хочется знать", - подчеркнул Булаев.