Сенатор Климов может возглавить временную комиссию СФ по защите госсуверенитета

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Совфеда по международным делам предлагает назначить сенатора Андрея Климова главой временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом в ходе заседания комитета заявил его первый зампред Владимир Джабаров.

"Андрей Климов - опытный дипломат, мы будем рекомендовать палате назначить его главой комиссии", - сказал парламентарий.

Он добавил, что вопрос о создании комиссии будет обсуждаться в среду в ходе пленарного заседания. Джабаров также сообщил, что в ее состав войдут представители разных комитетов.

В частности, по его словам, от международного комитета, помимо Климова, рекомендуются сенаторы Олег Морозов и Ольга Тимофеева, от комитета по госстроительству и конституционному законодательству - Алексей Александров и Людмила Бокова, от комитета по обороне и безопасности - Алексей Кондратьев, от комитета по регламенту - Владимир Полетаев и Игорь Чернышенко.

На прошлой неделе представители российских министерств и ведомств обсудили на слушаниях в Совете Федерации, как противостоять иностранному вмешательству во внутрироссийские дела. Актуальность подобной дискуссии отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, напомнив о предстоящих в скором времени в России президентских выборах и указав на необходимость противодействия "иностранному вмешательству в избирательный процесс".

Общаясь по окончании слушаний с журналистами, Матвиенко сообщила, что на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации (14 июня) будет рассмотрен вопрос о создании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия, указала она, "будет взаимодействовать с институтами гражданского общества, с правоохранительными органами", в ее работе будут участвовать региональные законодатели.