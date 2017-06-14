Совфед обсудит создание единого реестра коррупционеров и комиссии по защите суверенитета

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет Федерации 14 июня соберется на 414-е пленарное заседание, в ходе которого намерен обсудить ряд законопроектов, в том числе касающихся формирования списка лиц, уволенных с работы в связи с утратой доверия.
Как отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, смысл этого закона состоит в том, чтобы чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не могли получить вновь доступ к государственной службе.
"В то же время речь идет и об очень важной профилактической мере, которая должна отбить охоту предаваться "коррупционным соблазнам". Закон ясно говорит: один раз "попал", скомпрометировав себя, второй попытки уже не будет. Реестр чиновников-коррупционеров будет публиковаться на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров", - сказал Клинцевич журналистам.
Предполагается, что вносить в единый реестр чиновников и сотрудников правоохранительных органов, уволенные за коррупционные правонарушения (влекущие, в том числе, и уголовную ответственность), будут бывшие работодатели. Реестр не будет публичным, он предназначен только для использования госслужбами.
Кроме того, сенаторы в среду обсудят создание временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Планируется, что комиссию возглавит заместитель главы комитета по международным делам Андрей Климов. В ее состав войдут представители разных комитетов.
Сенаторы также заслушают главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, который расскажет о состоянии эпизоотической обстановки в России и предпринимаемых мероприятиях по недопущению массовых заболеваний сельскохозяйственных животных.
Также в повестке - поправки в Земельный и Градостроительный кодексы, которые предусматривают продление сроков подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории Московской области. Также они уточняют положения о возмещении вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушении требований безопасности при строительстве.
Кроме того, будут рассмотрены изменения в закон "О полиции" в части уточнения категории лиц, имеющих право на медицинское обеспечение.