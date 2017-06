Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Москва отреагирует надлежащим образом на попытки Вашингтона окружить территорию РФ системами ПРО, заявил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

Путин отметил, что США стремятся разместить противоракетные комплексы вблизи границ России, что представляет для нее опасность. По его словам, дополнительная угроза заключается в том, что "пусковые установки этих противоракет в считанные минуты, ну, за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет".

"А теперь смотрите: в Восточной Европе будут установлены комплексы, на море - на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и в северных морях. И на Аляске стоят. То есть практически территория России будет окружена этими системами", - сказал российский лидер.

"На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров. Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений. При этом наш ответ будет гораздо дешевле", - заявил он.

"И мы сохраним вот этот стратегический баланс. Баланс - это очень важная вещь", - добавил президент России.

Сохранение баланса сил

Глава государства также отметил, что Россия после выхода США из Договора по ПРО вынуждена развивать ударные системы, чтобы сохранить стратегический баланс сил в мире. "Этот договор был краеугольным камнем всей системы международной безопасности", - указал российский лидер. Он отметил, что поддержать выход США из Договора по ПРО просили Москву бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Путин подчеркнул, что для "этого не было никаких оснований", хотя американская сторона и ссылалась на якобы имеющуюся угрозу со стороны Ирана.

"Должен сказать, что мы предложили работать над системой противоракетной обороны совместно - США, Россия и Европа, - указал Путин. - В конечном итоге, как это ни печально, наши партнеры от этого предложения отказались. Но для того, чтобы сохранить важнейший элемент международной стабильности, а именно - сохранить баланс сил стратегический - мы тогда будем вынуждены развивать наши ударные ракетные системы, способные преодолевать любые системы противоракетной обороны".

"Ответ был простой: "Эти системы создаются нами не против России, а вы делайте, чего вы хотите, потому что мы исходим из того, что это не против Америки". Ну я сказал: "Хорошо, так и будем делать". Мы так и делаем", - добавил Путин.

Ядерное разоружение

При этом российский лидер заявил, что Москва выступает за продолжение диалога с Вашингтоном по вопросам, касающимся сохранения баланса ядерных сил и разоружения.

Отвечая на реплику Стоуна о том, что бывшие президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган стремились к ядерному разоружению, Путин отметил: "Вы же помните, как развивался атомный проект. Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу и Советский Союз начал активно развивать эту же программу, в России работали и отечественные ученые, и иностранные ученые, прежде всего немцы, но наша разведка получила огромное количество информации из Соединенных Штатов".

"Достаточно вспомнить супругов Розенберг, которые были отправлены на электрический стул. Не они добывали эту информацию, они только передавали ее. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую ядерную бомбу", - констатировал российский лидер.

"Они поняли опасность, они выпустили джинна из бутылки, и загнать его туда невозможно, - подчеркнул он. - И вот эта международная команда ученых... Наверно, они были поумнее, чем политики. Они сознательно, я считаю, отдавали вот эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире установился баланс ядерный".

"А мы сейчас что делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить. Это - большая ошибка", - заключил российский лидер. "Потому что диалог должен быть продолжен", - добавил он.

"Иллюзия защиты"

Путин также заявил, что масштабный конфликт между США и Россией с применением ядерного оружия означал бы поражение для обеих сторон. На вопрос Стоуна о том, одержат ли США верх в таком конфликте, российский лидер ответил: "Нет". "Я думаю, что никто бы не пережил такого конфликта. На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию США", - пояснил Путин.

"И мне кажется, что в этом есть даже определенная угроза, - констатировал президент России. - Угроза может заключаться в том, что может создаваться даже иллюзия защиты. И это может привести к более агрессивному поведению".

"Поэтому так важно не допустить односторонних действий. Поэтому мы предлагали совместно разрабатывать систему противоракетной обороны", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также согласился с мнением Стоуна относительно того, что для многих влиятельных людей в США война - это игра. На реплику режиссера, отметившего, что опасается консервативно настроенных сил в США, которые могут "попытаться добиться своего", Путин ответил: "Я тоже".

Подарок от Стоуна

Президент России также выразил мнение, что многие угрозы, о которых идет речь в киноленте Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964) в настоящее время еще актуальнее.

Во время беседы Стоун посоветовал Путину посмотреть эту картину Кубрика, после чего они вместе ознакомились с ней. "Вы знаете, здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься, потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными вполне, предупреждающие о реальных опасностях. Некоторые вещи он (режиссер - прим. ТАСС) угадал даже с технической точки зрения", - прокомментировал фильм Путин.

"Дело в том, что с тех пор мало что изменилось. Разница только в том, что современные системы вооружения стали сложнее и вот эта идея оружия возмездия и невозможность управления этой системой с какого-то момента - они достаточно актуальны для сегодняшнего дня. Стало еще сложнее и еще опаснее", - подчеркнул президент России.

Далее Стоун подарил Путину коробку от диска с этой лентой Кубрика. Она, как убедился Путин, открыв ее, оказалась пустой. "Типичный американский подарок", - привел переводчик слова российского лидера. Путину сразу же передали недостающий диск с фильмом.

В фильме "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" в сатирической форме рассказывается о противостоянии США и СССР и о вымышленном ядерном конфликте между державами.