Путин назвал Клинтон энергичной женщиной

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил энергичность экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, однако воздержался от дальнейших оценок. Данный фрагмент интервью главы российского государства из нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна был показан во вторник на кабельном канале Showtime.
Стоун констатировал, что Клинтон занимает жесткую позицию по Украине и высказывается в крайне критическом ключе о российском руководстве. "Ничего нового для нас, - отметил на это Путин. - Мы лично знакомы, она весьма энергичная женщина". "У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но в силу политической культуры мы воздерживаемся от крайних высказываний", - подчеркнул российский лидер.
Клинтон была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году. Она проиграла республиканцу Дональду Трампу.